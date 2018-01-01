Токеномика на Bitrue Coin (BTR) Открийте ключова информация за Bitrue Coin (BTR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitrue Coin (BTR) Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy. Официален уебсайт: https://www.bitrue.com/ Купете BTR сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitrue Coin (BTR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitrue Coin (BTR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Общо предлагане: $ 801.31M $ 801.31M $ 801.31M Циркулиращо предлагане: $ 345.33M $ 345.33M $ 345.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.90M $ 30.90M $ 30.90M Рекорд за всички времена: $ 0.594476 $ 0.594476 $ 0.594476 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01420728 $ 0.01420728 $ 0.01420728 Текуща цена: $ 0.03856654 $ 0.03856654 $ 0.03856654 Научете повече за цената на Bitrue Coin (BTR)

Токеномика на Bitrue Coin (BTR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitrue Coin (BTR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTR, разгледайте цената в реално време на токените BTR!

Прогноза за цената за BTR Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTR? Нашата страница за прогноза за цената BTR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

