Информация за цената за Bitrecs (SN122) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.657077 $ 0.657077 $ 0.657077 24-часов нисък $ 1.07 $ 1.07 $ 1.07 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.657077$ 0.657077 $ 0.657077 24-часов висок $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 Рекорд за всички времена $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 Най-ниска цена $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 Промяна на цената (1ч) -0.60% Промяна на цената (1д) +49.54% Промяна на цената (7д) +46.92% Промяна на цената (7д) +46.92%

Цената в реално време за Bitrecs (SN122) е$0.982578. През последните 24 часа SN122 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.657077 до най-висока стойност $ 1.07, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN122 е $ 1.07, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.337554.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN122 има промяна от -0.60% за последния час, +49.54% за 24 часа и +46.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitrecs (SN122)

Пазарна капитализация $ 290.04K$ 290.04K $ 290.04K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.06M$ 22.06M $ 22.06M Циркулиращо предлагане 276.05K 276.05K 276.05K Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bitrecs е $ 290.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN122 е 276.05K, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.06M.