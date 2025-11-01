БорсаDEX+
Цената в реално време на Bitrecs днес е 0.982578 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SN122 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SN122 в MEXC сега.

Bitrecs цена (SN122)

1 SN122 към USD - цена в реално време:

$0.983777
$0.983777$0.983777
+49.30%1D
Bitrecs (SN122) Ценова графика на живо
Информация за цената за Bitrecs (SN122) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.657077
$ 0.657077$ 0.657077
24-часов нисък
$ 1.07
$ 1.07$ 1.07
24-часов висок

$ 0.657077
$ 0.657077$ 0.657077

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

-0.60%

+49.54%

+46.92%

+46.92%

Цената в реално време за Bitrecs (SN122) е$0.982578. През последните 24 часа SN122 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.657077 до най-висока стойност $ 1.07, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN122 е $ 1.07, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.337554.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN122 има промяна от -0.60% за последния час, +49.54% за 24 часа и +46.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitrecs (SN122)

$ 290.04K
$ 290.04K$ 290.04K

--
----

$ 22.06M
$ 22.06M$ 22.06M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bitrecs е $ 290.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN122 е 276.05K, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.06M.

История на цените за Bitrecs (SN122) USD

През днешния ден промяната в цената на Bitrecs към USD беше $ +0.325501.
През последните 30 дни промяната в цената на Bitrecs към USD беше $ +1.1035060361.
През последните 60 дни промяната в цената на Bitrecs към USD беше $ +0.9859486355.
През последните 90 дни промяната в цената на Bitrecs към USD беше $ +0.4569221500756311.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.325501+49.54%
30 дни$ +1.1035060361+112.31%
60 дни$ +0.9859486355+100.34%
90 дни$ +0.4569221500756311+86.92%

Какво е Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Bitrecs (USD)

Колко ще струва Bitrecs (SN122) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bitrecs (SN122) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bitrecs.

Проверете прогнозата за цената за Bitrecs сега!

SN122 към местни валути

Токеномика на Bitrecs (SN122)

Разбирането на токеномиката на Bitrecs (SN122) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SN122 сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bitrecs (SN122)

Колко струва Bitrecs (SN122) днес?
Цената в реално време на SN122 в USD е 0.982578 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SN122 към USD?
Текущата цена на SN122 към USD е $ 0.982578. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bitrecs?
Пазарната капитализация за SN122 е $ 290.04K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SN122?
Циркулиращото предлагане на SN122 е 276.05K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SN122?
SN122 постигна ATH цена от 1.07 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SN122?
SN122 достигна ATL цена от 0.337554 USD.
Какъв е обемът на търговията на SN122?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SN122 е -- USD.
Ще се повиши ли SN122 тази година?
SN122 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SN122 за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Bitrecs (SN122)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

