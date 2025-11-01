Информация за цената за BitPill (BITPILL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00002897$ 0.00002897 $ 0.00002897 Най-ниска цена $ 0.00000534$ 0.00000534 $ 0.00000534 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.52% Промяна на цената (7д) -0.52%

Цената в реално време за BitPill (BITPILL) е$0.00000588. През последните 24 часа BITPILL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITPILL е $ 0.00002897, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000534.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITPILL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BitPill (BITPILL)

Пазарна капитализация $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Циркулиращо предлагане 998.08M 998.08M 998.08M Общо предлагане 998,083,084.175923 998,083,084.175923 998,083,084.175923

Текущата пазарна капитализация на BitPill е $ 5.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITPILL е 998.08M, като общото предлагане е 998083084.175923. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.86K.