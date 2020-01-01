Токеномика на BitNomad (BNOM) Открийте ключова информация за BitNomad (BNOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BitNomad (BNOM) NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way. Официален уебсайт: https://bitnomad.vip/ Бяла книга: https://bitnomad.vip/ Купете BNOM сега!

Токеномика и анализ на цената за BitNomad (BNOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitNomad (BNOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 860.88 $ 860.88 $ 860.88 Общо предлагане: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Циркулиращо предлагане: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 860.88 $ 860.88 $ 860.88 Рекорд за всички времена: $ 0.003732 $ 0.003732 $ 0.003732 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BitNomad (BNOM)

Токеномика на BitNomad (BNOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BitNomad (BNOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNOM, разгледайте цената в реално време на токените BNOM!

