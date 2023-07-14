Токеномика на Bitnet (BTN)
Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain
Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices.
Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape.
Токеномика и анализ на цената за Bitnet (BTN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitnet (BTN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Bitnet (BTN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Bitnet (BTN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BTN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BTN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTN, разгледайте цената в реално време на токените BTN!
Прогноза за цената за BTN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTN? Нашата страница за прогноза за цената BTN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.