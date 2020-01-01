Токеномика на BitMEX (BMEX) Открийте ключова информация за BitMEX (BMEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BitMEX (BMEX) BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. Официален уебсайт: https://www.bitmex.com

Токеномика и анализ на цената за BitMEX (BMEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitMEX (BMEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.92M $ 27.92M $ 27.92M Общо предлагане: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Циркулиращо предлагане: $ 99.75M $ 99.75M $ 99.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 125.96M $ 125.96M $ 125.96M Рекорд за всички времена: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.090334 $ 0.090334 $ 0.090334 Текуща цена: $ 0.279886 $ 0.279886 $ 0.279886 Научете повече за цената на BitMEX (BMEX)

Токеномика на BitMEX (BMEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BitMEX (BMEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BMEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BMEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BMEX, разгледайте цената в реално време на токените BMEX!

Прогноза за цената за BMEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BMEX? Нашата страница за прогноза за цената BMEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

