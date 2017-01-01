Токеномика на BitMart (BMX) Открийте ключова информация за BitMart (BMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BitMart (BMX) BMX is an ERC20 based token issued by BitMart Exchange with total volume of 1,000,000,000. First issued as BMC in December 2017, BitMart changed the name of the token in January 2018 as BMX. You may find that the symbol name displayed in the smart contract and block explorer as BMC, but the actual symbol name we use is BMX. The reason is: our toke was named BMC, but then we find that "BMC" has been used by another project, so we have to change the symbol name of our token to "BMX". Официален уебсайт: https://www.bitmart.com/trade/en Купете BMX сега!

Токеномика и анализ на цената за BitMart (BMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitMart (BMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 107.58M $ 107.58M $ 107.58M Общо предлагане: $ 639.41M $ 639.41M $ 639.41M Циркулиращо предлагане: $ 339.41M $ 339.41M $ 339.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 202.66M $ 202.66M $ 202.66M Рекорд за всички времена: $ 0.619048 $ 0.619048 $ 0.619048 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00672692 $ 0.00672692 $ 0.00672692 Текуща цена: $ 0.316864 $ 0.316864 $ 0.316864 Научете повече за цената на BitMart (BMX)

Токеномика на BitMart (BMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BitMart (BMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BMX, разгледайте цената в реално време на токените BMX!

Прогноза за цената за BMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BMX? Нашата страница за прогноза за цената BMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BMX сега!

