Токеномика на Bitlocus (BTL) Открийте ключова информация за Bitlocus (BTL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitlocus (BTL) Bitlocus 'Fiat-DeFi Investments Management Platform' is a complete investing ecosystem that allows end users to invest their fiat assets into DeFi space easily without actually directly interacting with crypto. The platform will be built on existing centralized exchange (Bitlocus CEX, established in 2018), which is fully AML and KYC-compliant and has a few fiat deposit/withdrawal options. Bitlocus is in partnership with Payrico, a crypto-friendly banking service (EMI, Electronic Money Institution; licenced in Lithuania, EU) as well as Ginger Fund (crypto-oriented hedge fund and liquidity provider). End users are provided with Tier 1 investment options from trusted DeFi projects that will be categorized based on their risk level. There will also be a guarantee fund option for DeFi investments made via Bitlocus platform. Официален уебсайт: https://btl.bitlocus.com/ Бяла книга: https://bitlocus.gitbook.io/bitlocus/ Купете BTL сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitlocus (BTL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitlocus (BTL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.75K $ 17.75K $ 17.75K Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 495.31M $ 495.31M $ 495.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.92K $ 17.92K $ 17.92K Рекорд за всички времена: $ 0.354071 $ 0.354071 $ 0.354071 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bitlocus (BTL)

Токеномика на Bitlocus (BTL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitlocus (BTL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTL, разгледайте цената в реално време на токените BTL!

Прогноза за цената за BTL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTL? Нашата страница за прогноза за цената BTL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!