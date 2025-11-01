Информация за цената за Bitecoin (BITE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.051432$ 0.051432 $ 0.051432 Най-ниска цена $ 0.00021189$ 0.00021189 $ 0.00021189 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.90% Промяна на цената (7д) -0.90%

Цената в реално време за Bitecoin (BITE) е$0.00022373. През последните 24 часа BITE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITE е $ 0.051432, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00021189.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitecoin (BITE)

Пазарна капитализация $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 94.12K$ 94.12K $ 94.12K Циркулиращо предлагане 420.69M 420.69M 420.69M Общо предлагане 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bitecoin е $ 94.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITE е 420.69M, като общото предлагане е 420690000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 94.12K.