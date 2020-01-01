Токеномика на BitDoctorAI (AIDD) Открийте ключова информация за BitDoctorAI (AIDD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BitDoctorAI (AIDD) BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Официален уебсайт: https://bitdoctor.ai Бяла книга: https://docs.bitdoctor.ai/ Купете AIDD сега!

Токеномика и анализ на цената за BitDoctorAI (AIDD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitDoctorAI (AIDD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 855.23K $ 855.23K $ 855.23K Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 232.99M $ 232.99M $ 232.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Рекорд за всички времена: $ 0.00535102 $ 0.00535102 $ 0.00535102 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00305683 $ 0.00305683 $ 0.00305683 Текуща цена: $ 0.00368818 $ 0.00368818 $ 0.00368818 Научете повече за цената на BitDoctorAI (AIDD)

Токеномика на BitDoctorAI (AIDD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BitDoctorAI (AIDD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIDD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIDD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIDD, разгледайте цената в реално време на токените AIDD!

Прогноза за цената за AIDD Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIDD? Нашата страница за прогноза за цената AIDD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIDD сега!

