Информация за цената за BitcoinZK (ZYRA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03058124 $ 0.03058124 $ 0.03058124 24-часов нисък $ 0.067781 $ 0.067781 $ 0.067781 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03058124$ 0.03058124 $ 0.03058124 24-часов висок $ 0.067781$ 0.067781 $ 0.067781 Рекорд за всички времена $ 0.167321$ 0.167321 $ 0.167321 Най-ниска цена $ 0.03058124$ 0.03058124 $ 0.03058124 Промяна на цената (1ч) -0.73% Промяна на цената (1д) -47.55% Промяна на цената (7д) -55.53% Промяна на цената (7д) -55.53%

Цената в реално време за BitcoinZK (ZYRA) е$0.03543534. През последните 24 часа ZYRA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03058124 до най-висока стойност $ 0.067781, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZYRA е $ 0.167321, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03058124.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ZYRA има промяна от -0.73% за последния час, -47.55% за 24 часа и -55.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BitcoinZK (ZYRA)

Пазарна капитализация $ 8.86M$ 8.86M $ 8.86M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.44M$ 35.44M $ 35.44M Циркулиращо предлагане 250.00M 250.00M 250.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BitcoinZK е $ 8.86M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZYRA е 250.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.44M.