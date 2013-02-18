Токеномика на Bitcoin Wizards (WZRD) Открийте ключова информация за Bitcoin Wizards (WZRD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Wizards (WZRD) Bitcoin Wizards is a bitcoin ordinal NFT project celebrating the 10th anniversary of the original Bitcoin Wizard created by mavensbot. Magic Internet Money is the iconic ad that promoted the bitcoin subreddit. Originally created on Mon Feb 18 2013 @ 23:21:15 by u/mavensbot, it soon became the most popular ad on reddit. mavensbot is the original digital artist behind the Magic Internet Money: Bitcoin Wizard. Официален уебсайт: https://www.bitcoinwizard.com/ Купете WZRD сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Wizards (WZRD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Wizards (WZRD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Рекорд за всички времена: $ 16.23 $ 16.23 $ 16.23 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00600057 $ 0.00600057 $ 0.00600057 Текуща цена: $ 0.175062 $ 0.175062 $ 0.175062 Научете повече за цената на Bitcoin Wizards (WZRD)

Токеномика на Bitcoin Wizards (WZRD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Wizards (WZRD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WZRD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WZRD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WZRD, разгледайте цената в реално време на токените WZRD!

