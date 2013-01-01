Токеномика на Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Открийте ключова информация за Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Официален уебсайт: https://medium.com/@noteamsoidk Купете BTCWIZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.06K $ 42.06K $ 42.06K Общо предлагане: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Циркулиращо предлагане: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.06K $ 42.06K $ 42.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

Токеномика на Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTCWIZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTCWIZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTCWIZ, разгледайте цената в реално време на токените BTCWIZ!

