Токеномика на Bitcoin Treasury Machine (BTM) Открийте ключова информация за Bitcoin Treasury Machine (BTM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Treasury Machine (BTM) $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Официален уебсайт: https://btm.money/ Купете BTM сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Treasury Machine (BTM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Treasury Machine (BTM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Общо предлагане: $ 998.10M $ 998.10M $ 998.10M Циркулиращо предлагане: $ 998.10M $ 998.10M $ 998.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Рекорд за всички времена: $ 0.00201157 $ 0.00201157 $ 0.00201157 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Токеномика на Bitcoin Treasury Machine (BTM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Treasury Machine (BTM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTM, разгледайте цената в реално време на токените BTM!

Прогноза за цената за BTM Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTM? Нашата страница за прогноза за цената BTM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTM сега!

