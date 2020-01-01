Токеномика на Bitcoin TRC20 (BTCT) Открийте ключова информация за Bitcoin TRC20 (BTCT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

BTCT is a TRC20 token that is 100% backed by Bitcoin (BTC). The reserve addresses are published for anyone to audit. Bitcoin uses peer-to-peer technology to operate with no central authority or banks; managing transactions and the issuing of bitcoins is carried out collectively by the network. Bitcoin is open-source; its design is public, nobody owns or controls Bitcoin and everyone can take part. Through many of its unique properties, Bitcoin allows exciting uses that could not be covered by any previous payment system.

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin TRC20 (BTCT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin TRC20 (BTCT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 25.00K $ 25.00K $ 25.00K Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.92B $ 2.92B $ 2.92B Рекорд за всички времена: $ 203,879 $ 203,879 $ 203,879 Най-ниска стойност за целия период: $ 15,564.94 $ 15,564.94 $ 15,564.94 Текуща цена: $ 116,942 $ 116,942 $ 116,942 Научете повече за цената на Bitcoin TRC20 (BTCT)

Токеномика на Bitcoin TRC20 (BTCT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin TRC20 (BTCT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTCT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTCT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTCT, разгледайте цената в реално време на токените BTCT!

Прогноза за цената за BTCT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTCT? Нашата страница за прогноза за цената BTCT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

