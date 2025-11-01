Информация за цената за Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01189545 $ 0.01189545 $ 0.01189545 24-часов нисък $ 0.01226081 $ 0.01226081 $ 0.01226081 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01189545$ 0.01189545 $ 0.01189545 24-часов висок $ 0.01226081$ 0.01226081 $ 0.01226081 Рекорд за всички времена $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Най-ниска цена $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Промяна на цената (1ч) +1.01% Промяна на цената (1д) +0.28% Промяна на цената (7д) -17.18% Промяна на цената (7д) -17.18%

Цената в реално време за Bitcoin the Turtle (SLOW) е$0.012176. През последните 24 часа SLOW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01189545 до най-висока стойност $ 0.01226081, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLOW е $ 0.0414631, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00487056.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLOW има промяна от +1.01% за последния час, +0.28% за 24 часа и -17.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitcoin the Turtle (SLOW)

Пазарна капитализация $ 240.03K$ 240.03K $ 240.03K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 247.86K$ 247.86K $ 247.86K Циркулиращо предлагане 19.71M 19.71M 19.71M Общо предлагане 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Текущата пазарна капитализация на Bitcoin the Turtle е $ 240.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLOW е 19.71M, като общото предлагане е 20356524.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 247.86K.