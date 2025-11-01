БорсаDEX+
Цената в реално време на Bitcoin the Turtle днес е 0.012176 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SLOW към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SLOW в MEXC сега.

Bitcoin the Turtle цена (SLOW)

1 SLOW към USD - цена в реално време:

$0.012176
$0.012176
+0.20%1D
Bitcoin the Turtle (SLOW) Ценова графика на живо
Информация за цената за Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01189545
$ 0.01189545
24-часов нисък
$ 0.01226081
$ 0.01226081
24-часов висок

$ 0.01189545
$ 0.01189545

$ 0.01226081
$ 0.01226081

$ 0.0414631
$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056

+1.01%

+0.28%

-17.18%

-17.18%

Цената в реално време за Bitcoin the Turtle (SLOW) е$0.012176. През последните 24 часа SLOW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01189545 до най-висока стойност $ 0.01226081, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLOW е $ 0.0414631, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00487056.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLOW има промяна от +1.01% за последния час, +0.28% за 24 часа и -17.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitcoin the Turtle (SLOW)

$ 240.03K
$ 240.03K

--
----

$ 247.86K
$ 247.86K

19.71M
19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0

Текущата пазарна капитализация на Bitcoin the Turtle е $ 240.03K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLOW е 19.71M, като общото предлагане е 20356524.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 247.86K.

История на цените за Bitcoin the Turtle (SLOW) USD

През днешния ден промяната в цената на Bitcoin the Turtle към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Bitcoin the Turtle към USD беше $ -0.0044215110.
През последните 60 дни промяната в цената на Bitcoin the Turtle към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Bitcoin the Turtle към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.28%
30 дни$ -0.0044215110-36.31%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Bitcoin the Turtle (USD)

Колко ще струва Bitcoin the Turtle (SLOW) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bitcoin the Turtle (SLOW) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bitcoin the Turtle.

SLOW към местни валути

Токеномика на Bitcoin the Turtle (SLOW)

Разбирането на токеномиката на Bitcoin the Turtle (SLOW) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SLOW сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bitcoin the Turtle (SLOW)

Колко струва Bitcoin the Turtle (SLOW) днес?
Цената в реално време на SLOW в USD е 0.012176 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SLOW към USD?
Текущата цена на SLOW към USD е $ 0.012176. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bitcoin the Turtle?
Пазарната капитализация за SLOW е $ 240.03K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SLOW?
Циркулиращото предлагане на SLOW е 19.71M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SLOW?
SLOW постигна ATH цена от 0.0414631 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SLOW?
SLOW достигна ATL цена от 0.00487056 USD.
Какъв е обемът на търговията на SLOW?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SLOW е -- USD.
Ще се повиши ли SLOW тази година?
SLOW може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SLOW за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Bitcoin the Turtle (SLOW)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

