Информация за цената за Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.67% Промяна на цената (7д) -0.44% Промяна на цената (7д) -0.44%

Цената в реално време за Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) е--. През последните 24 часа BRCG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BRCG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BRCG има промяна от -- за последния час, +0.67% за 24 часа и -0.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Пазарна капитализация $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Циркулиращо предлагане 1.00T 1.00T 1.00T Общо предлагане 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bitcoin Roller Coaster Guy е $ 12.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BRCG е 1.00T, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.31K.