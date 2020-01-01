Токеномика на Bitcoin Pay (BTCPAY) Открийте ключова информация за Bitcoin Pay (BTCPAY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Pay (BTCPAY) Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM

Pay with both Visa & Master Card

Free plastic card for payment by one tap

Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet Официален уебсайт: https://bitcoinpay.exchange/ Купете BTCPAY сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Pay (BTCPAY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Pay (BTCPAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.39K $ 99.39K $ 99.39K Рекорд за всички времена: $ 198.62 $ 198.62 $ 198.62 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00473278 $ 0.00473278 $ 0.00473278 Научете повече за цената на Bitcoin Pay (BTCPAY)

Токеномика на Bitcoin Pay (BTCPAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Pay (BTCPAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTCPAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTCPAY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTCPAY, разгледайте цената в реално време на токените BTCPAY!

Прогноза за цената за BTCPAY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTCPAY? Нашата страница за прогноза за цената BTCPAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTCPAY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!