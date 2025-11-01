Информация за цената за Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 106,938 $ 106,938 $ 106,938 24-часов нисък $ 110,810 $ 110,810 $ 110,810 24-часов висок 24-часов нисък $ 106,938$ 106,938 $ 106,938 24-часов висок $ 110,810$ 110,810 $ 110,810 Рекорд за всички времена $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Най-ниска цена $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 Промяна на цената (1ч) +0.10% Промяна на цената (1д) +1.50% Промяна на цената (7д) -1.05% Промяна на цената (7д) -1.05%

Цената в реално време за Bitcoin on Katana (BTCK) е$109,044. През последните 24 часа BTCK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 106,938 до най-висока стойност $ 110,810, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTCK е $ 125,460, а най-ниската цена за всички времена е $ 104,346.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BTCK има промяна от +0.10% за последния час, +1.50% за 24 часа и -1.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitcoin on Katana (BTCK)

Пазарна капитализация $ 37.55M$ 37.55M $ 37.55M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.55M$ 37.55M $ 37.55M Циркулиращо предлагане 344.01 344.01 344.01 Общо предлагане 344.01372759 344.01372759 344.01372759

Текущата пазарна капитализация на Bitcoin on Katana е $ 37.55M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTCK е 344.01, като общото предлагане е 344.01372759. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.55M.