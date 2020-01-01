Токеномика на Bitcoin on Base (BTCB) Открийте ключова информация за Bitcoin on Base (BTCB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin on Base (BTCB) Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Официален уебсайт: https://btconbase.org/ Купете BTCB сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin on Base (BTCB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin on Base (BTCB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Общо предлагане: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Циркулиращо предлагане: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Рекорд за всички времена: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 Текуща цена: $ 0.185738 $ 0.185738 $ 0.185738 Научете повече за цената на Bitcoin on Base (BTCB)

Токеномика на Bitcoin on Base (BTCB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin on Base (BTCB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTCB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTCB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTCB, разгледайте цената в реално време на токените BTCB!

Прогноза за цената за BTCB Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTCB? Нашата страница за прогноза за цената BTCB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTCB сега!

