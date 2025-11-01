Текущата пазарна капитализация на Bitcoin Limited Edition е $ 26.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTCLE е 200.28K, като общото предлагане е 210000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.26M.

Цената в реално време за Bitcoin Limited Edition (BTCLE) е$129.87. През последните 24 часа BTCLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 127.98 до най-висока стойност $ 130.14, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTCLE е $ 137.88, а най-ниската цена за всички времена е $ 125.09.

История на цените за Bitcoin Limited Edition (BTCLE) USD

През днешния ден промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ -0.2693849899296.

През последните 30 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ +3.6186587190.

През последните 60 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ +1.5740373870.

През последните 90 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ 0.