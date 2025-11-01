Bitcoin Limited Edition цена (BTCLE)
-0.03%
-0.20%
-1.85%
-1.85%
Цената в реално време за Bitcoin Limited Edition (BTCLE) е$129.87. През последните 24 часа BTCLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 127.98 до най-висока стойност $ 130.14, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTCLE е $ 137.88, а най-ниската цена за всички времена е $ 125.09.
Що се отнася до краткосрочното представяне, BTCLE има промяна от -0.03% за последния час, -0.20% за 24 часа и -1.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Bitcoin Limited Edition е $ 26.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTCLE е 200.28K, като общото предлагане е 210000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.26M.
През днешния ден промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ -0.2693849899296.
През последните 30 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ +3.6186587190.
През последните 60 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ +1.5740373870.
През последните 90 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ -0.2693849899296
|-0.20%
|30 дни
|$ +3.6186587190
|+2.79%
|60 дни
|$ +1.5740373870
|+1.21%
|90 дни
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
