Цената в реално време на Bitcoin Limited Edition днес е 129.87 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BTCLE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BTCLE в MEXC сега.

Повече за BTCLE

BTCLEценова информация

Какво представлява BTCLE

Бяла книга BTCLE

Официален уебсайт на BTCLE

Токеномика на BTCLE

BTCLE ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Bitcoin Limited Edition Лого

Bitcoin Limited Edition цена (BTCLE)

Не се намира в списъка

1 BTCLE към USD - цена в реално време:

$129.87
$129.87$129.87
-0.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:40:22 (UTC+8)

Информация за цената за Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 127.98
$ 127.98$ 127.98
24-часов нисък
$ 130.14
$ 130.14$ 130.14
24-часов висок

$ 127.98
$ 127.98$ 127.98

$ 130.14
$ 130.14$ 130.14

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

-0.03%

-0.20%

-1.85%

-1.85%

Цената в реално време за Bitcoin Limited Edition (BTCLE) е$129.87. През последните 24 часа BTCLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 127.98 до най-висока стойност $ 130.14, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTCLE е $ 137.88, а най-ниската цена за всички времена е $ 125.09.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BTCLE има промяна от -0.03% за последния час, -0.20% за 24 часа и -1.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 26.00M
$ 26.00M$ 26.00M

--
----

$ 27.26M
$ 27.26M$ 27.26M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bitcoin Limited Edition е $ 26.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTCLE е 200.28K, като общото предлагане е 210000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.26M.

История на цените за Bitcoin Limited Edition (BTCLE) USD

През днешния ден промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ -0.2693849899296.
През последните 30 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ +3.6186587190.
През последните 60 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ +1.5740373870.
През последните 90 дни промяната в цената на Bitcoin Limited Edition към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.2693849899296-0.20%
30 дни$ +3.6186587190+2.79%
60 дни$ +1.5740373870+1.21%
90 дни$ 0--

Какво е Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Bitcoin Limited Edition (USD)

Колко ще струва Bitcoin Limited Edition (BTCLE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bitcoin Limited Edition (BTCLE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bitcoin Limited Edition.

Проверете прогнозата за цената за Bitcoin Limited Edition сега!

BTCLE към местни валути

Токеномика на Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Разбирането на токеномиката на Bitcoin Limited Edition (BTCLE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BTCLE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Колко струва Bitcoin Limited Edition (BTCLE) днес?
Цената в реално време на BTCLE в USD е 129.87 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BTCLE към USD?
Текущата цена на BTCLE към USD е $ 129.87. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bitcoin Limited Edition?
Пазарната капитализация за BTCLE е $ 26.00M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BTCLE?
Циркулиращото предлагане на BTCLE е 200.28K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BTCLE?
BTCLE постигна ATH цена от 137.88 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BTCLE?
BTCLE достигна ATL цена от 125.09 USD.
Какъв е обемът на търговията на BTCLE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BTCLE е -- USD.
Ще се повиши ли BTCLE тази година?
BTCLE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BTCLE за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:40:22 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

