Токеномика на Bitcoin Cat (SASHA) Открийте ключова информация за Bitcoin Cat (SASHA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bitcoin Cat (SASHA) Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters. Официален уебсайт: https://www.sashacto.com/ Купете SASHA сега!

Токеномика и анализ на цената за Bitcoin Cat (SASHA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bitcoin Cat (SASHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 49.60K $ 49.60K $ 49.60K Общо предлагане: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Циркулиращо предлагане: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.60K $ 49.60K $ 49.60K Рекорд за всички времена: $ 0.00141447 $ 0.00141447 $ 0.00141447 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bitcoin Cat (SASHA)

Токеномика на Bitcoin Cat (SASHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bitcoin Cat (SASHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SASHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SASHA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SASHA, разгледайте цената в реално време на токените SASHA!

