Цената в реално време на Bitcoin Bob днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ₿O₿ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ₿O₿ в MEXC сега.Цената в реално време на Bitcoin Bob днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ₿O₿ към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ₿O₿ в MEXC сега.

Повече за ₿O₿

₿O₿ценова информация

Какво представлява ₿O₿

Официален уебсайт на ₿O₿

Токеномика на ₿O₿

₿O₿ ценова прогноза

Bitcoin Bob Лого

Bitcoin Bob цена (₿O₿)

Не се намира в списъка

1 ₿O₿ към USD - цена в реално време:

$0.00042545
$0.00042545$0.00042545
-1.40%1D
mexc
USD
Bitcoin Bob (₿O₿) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:01:22 (UTC+8)

Информация за цената за Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03776657
$ 0.03776657$ 0.03776657

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.40%

-7.80%

-7.80%

Цената в реално време за Bitcoin Bob (₿O₿) е--. През последните 24 часа ₿O₿ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ₿O₿ е $ 0.03776657, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ₿O₿ има промяна от -- за последния час, -1.40% за 24 часа и -7.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitcoin Bob (₿O₿)

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

--
----

$ 8.93K
$ 8.93K$ 8.93K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Bitcoin Bob е $ 8.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ₿O₿ е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.93K.

История на цените за Bitcoin Bob (₿O₿) USD

През днешния ден промяната в цената на Bitcoin Bob към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Bitcoin Bob към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Bitcoin Bob към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Bitcoin Bob към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.40%
30 дни$ 0-30.48%
60 дни$ 0-60.62%
90 дни$ 0--

Какво е Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

Bitcoin Bob (₿O₿) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Bitcoin Bob (USD)

Колко ще струва Bitcoin Bob (₿O₿) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bitcoin Bob (₿O₿) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bitcoin Bob.

Проверете прогнозата за цената за Bitcoin Bob сега!

₿O₿ към местни валути

Токеномика на Bitcoin Bob (₿O₿)

Разбирането на токеномиката на Bitcoin Bob (₿O₿) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ₿O₿ сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bitcoin Bob (₿O₿)

Колко струва Bitcoin Bob (₿O₿) днес?
Цената в реално време на ₿O₿ в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ₿O₿ към USD?
Текущата цена на ₿O₿ към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bitcoin Bob?
Пазарната капитализация за ₿O₿ е $ 8.93K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ₿O₿?
Циркулиращото предлагане на ₿O₿ е 21.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ₿O₿?
₿O₿ постигна ATH цена от 0.03776657 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ₿O₿?
₿O₿ достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на ₿O₿?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ₿O₿ е -- USD.
Ще се повиши ли ₿O₿ тази година?
₿O₿ може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ₿O₿ за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Bitcoin Bob (₿O₿)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

