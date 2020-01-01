Токеномика на BITCOIN Act (BTCACT) Открийте ключова информация за BITCOIN Act (BTCACT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BITCOIN Act (BTCACT) The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Официален уебсайт: https://bitcoinact.fun/ Купете BTCACT сега!

Токеномика и анализ на цената за BITCOIN Act (BTCACT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BITCOIN Act (BTCACT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 72.16K $ 72.16K $ 72.16K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.16K $ 72.16K $ 72.16K Рекорд за всички времена: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 Текуща цена: $ 0.00722684 $ 0.00722684 $ 0.00722684 Научете повече за цената на BITCOIN Act (BTCACT)

Токеномика на BITCOIN Act (BTCACT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BITCOIN Act (BTCACT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BTCACT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BTCACT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BTCACT, разгледайте цената в реално време на токените BTCACT!

Прогноза за цената за BTCACT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BTCACT? Нашата страница за прогноза за цената BTCACT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BTCACT сега!

