Информация за цената за Bitcicoin (BITCI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002025 $ 0.00002025 $ 0.00002025 24-часов нисък $ 0.00002135 $ 0.00002135 $ 0.00002135 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002025$ 0.00002025 $ 0.00002025 24-часов висок $ 0.00002135$ 0.00002135 $ 0.00002135 Рекорд за всички времена $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Най-ниска цена $ 0.00001938$ 0.00001938 $ 0.00001938 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -1.41% Промяна на цената (7д) -10.19% Промяна на цената (7д) -10.19%

Цената в реално време за Bitcicoin (BITCI) е$0.00002105. През последните 24 часа BITCI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002025 до най-висока стойност $ 0.00002135, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITCI е $ 0.120568, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001938.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITCI има промяна от -0.00% за последния час, -1.41% за 24 часа и -10.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitcicoin (BITCI)

Пазарна капитализация $ 177.93K$ 177.93K $ 177.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 438.13K$ 438.13K $ 438.13K Циркулиращо предлагане 8.45B 8.45B 8.45B Общо предлагане 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Текущата пазарна капитализация на Bitcicoin е $ 177.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITCI е 8.45B, като общото предлагане е 20817970797.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 438.13K.