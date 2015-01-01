Токеномика на BitBean ($BITB)

Токеномика на BitBean ($BITB)

Открийте ключова информация за BitBean ($BITB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за BitBean ($BITB)

BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.

Официален уебсайт:
https://www.bitbeanonsol.vip/

Токеномика и анализ на цената за BitBean ($BITB)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BitBean ($BITB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 6.66K
$ 6.66K$ 6.66K
Общо предлагане:
$ 973.94M
$ 973.94M$ 973.94M
Циркулиращо предлагане:
$ 973.94M
$ 973.94M$ 973.94M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 6.66K
$ 6.66K$ 6.66K
Рекорд за всички времена:
$ 0
$ 0$ 0
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0$ 0
Текуща цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика на BitBean ($BITB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на BitBean ($BITB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $BITB токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $BITB токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BITB, разгледайте цената в реално време на токените $BITB!

Прогноза за цената за $BITB

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $BITB? Нашата страница за прогноза за цената $BITB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.