Информация за Bismuth (BIS) Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed. Официален уебсайт: https://bismuthcoin.org Бяла книга: https://bismuthcoin.org/pdf/whitepaper.pdf Купете BIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Bismuth (BIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bismuth (BIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 365.04K $ 365.04K $ 365.04K Общо предлагане: $ 41.01M $ 41.01M $ 41.01M Циркулиращо предлагане: $ 37.89M $ 37.89M $ 37.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 395.16K $ 395.16K $ 395.16K Рекорд за всички времена: $ 8.94 $ 8.94 $ 8.94 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00114665 $ 0.00114665 $ 0.00114665 Текуща цена: $ 0.00963495 $ 0.00963495 $ 0.00963495 Научете повече за цената на Bismuth (BIS)

Токеномика на Bismuth (BIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bismuth (BIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIS, разгледайте цената в реално време на токените BIS!

