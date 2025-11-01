Информация за цената за BirbStrategy (BIRBSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00161776 $ 0.00161776 $ 0.00161776 24-часов нисък $ 0.00169626 $ 0.00169626 $ 0.00169626 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00161776$ 0.00161776 $ 0.00161776 24-часов висок $ 0.00169626$ 0.00169626 $ 0.00169626 Рекорд за всички времена $ 0.01847473$ 0.01847473 $ 0.01847473 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.22% Промяна на цената (1д) +0.35% Промяна на цената (7д) -19.79% Промяна на цената (7д) -19.79%

Цената в реално време за BirbStrategy (BIRBSTR) е$0.00164221. През последните 24 часа BIRBSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00161776 до най-висока стойност $ 0.00169626, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BIRBSTR е $ 0.01847473, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BIRBSTR има промяна от -0.22% за последния час, +0.35% за 24 часа и -19.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BirbStrategy (BIRBSTR)

Пазарна капитализация $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Циркулиращо предлагане 950.94M 950.94M 950.94M Общо предлагане 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429 950,939,373.2147429

Текущата пазарна капитализация на BirbStrategy е $ 1.56M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BIRBSTR е 950.94M, като общото предлагане е 950939373.2147429. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.56M.