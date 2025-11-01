Информация за цената за BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03622715 $ 0.03622715 $ 0.03622715 24-часов нисък $ 0.051703 $ 0.051703 $ 0.051703 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03622715$ 0.03622715 $ 0.03622715 24-часов висок $ 0.051703$ 0.051703 $ 0.051703 Рекорд за всички времена $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 Най-ниска цена $ 0.02349287$ 0.02349287 $ 0.02349287 Промяна на цената (1ч) +0.15% Промяна на цената (1д) +20.85% Промяна на цената (7д) -7.60% Промяна на цената (7д) -7.60%

Цената в реално време за BiomeAI (BIOMEAI) е$0.04506263. През последните 24 часа BIOMEAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03622715 до най-висока стойност $ 0.051703, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BIOMEAI е $ 0.394381, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02349287.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BIOMEAI има промяна от +0.15% за последния час, +20.85% за 24 часа и -7.60% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BiomeAI (BIOMEAI)

Пазарна капитализация $ 266.01K$ 266.01K $ 266.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 450.63K$ 450.63K $ 450.63K Циркулиращо предлагане 5.90M 5.90M 5.90M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BiomeAI е $ 266.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BIOMEAI е 5.90M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 450.63K.