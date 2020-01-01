Токеномика на Bio Acceleration (BIO/ACC) Открийте ключова информация за Bio Acceleration (BIO/ACC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bio Acceleration (BIO/ACC) The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem. Официален уебсайт: https://bioacc.meme/ Купете BIO/ACC сега!

Токеномика и анализ на цената за Bio Acceleration (BIO/ACC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bio Acceleration (BIO/ACC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 48.11K $ 48.11K $ 48.11K Общо предлагане: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Циркулиращо предлагане: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.11K $ 48.11K $ 48.11K Рекорд за всички времена: $ 0.00262921 $ 0.00262921 $ 0.00262921 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bio Acceleration (BIO/ACC)

Токеномика на Bio Acceleration (BIO/ACC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bio Acceleration (BIO/ACC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIO/ACC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIO/ACC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIO/ACC, разгледайте цената в реално време на токените BIO/ACC!

Прогноза за цената за BIO/ACC Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIO/ACC? Нашата страница за прогноза за цената BIO/ACC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BIO/ACC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!