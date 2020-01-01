Токеномика на Bink AI (BINK) Открийте ключова информация за Bink AI (BINK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bink AI (BINK) Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications. Официален уебсайт: https://bink.ai/ Бяла книга: https://github.com/Bink-AI/BinkOS Купете BINK сега!

Токеномика и анализ на цената за Bink AI (BINK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bink AI (BINK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 339.54K $ 339.54K $ 339.54K Общо предлагане: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M Циркулиращо предлагане: $ 860.65M $ 860.65M $ 860.65M FDV (оценка при пълна реализация): $ 339.54K $ 339.54K $ 339.54K Рекорд за всички времена: $ 0.00237282 $ 0.00237282 $ 0.00237282 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.000395 $ 0.000395 $ 0.000395 Научете повече за цената на Bink AI (BINK)

Токеномика на Bink AI (BINK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bink AI (BINK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BINK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BINK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BINK, разгледайте цената в реално време на токените BINK!

Прогноза за цената за BINK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BINK? Нашата страница за прогноза за цената BINK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BINK сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!