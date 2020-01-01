Токеномика на Bingus The Cat (BINGUS) Открийте ключова информация за Bingus The Cat (BINGUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bingus The Cat (BINGUS) Solana’s Favorite Hairless Cat - BING BONG BING BONG Официален уебсайт: https://bingus.me Купете BINGUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Bingus The Cat (BINGUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bingus The Cat (BINGUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Общо предлагане: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Циркулиращо предлагане: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Рекорд за всички времена: $ 0.00942343 $ 0.00942343 $ 0.00942343 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00102449 $ 0.00102449 $ 0.00102449 Научете повече за цената на Bingus The Cat (BINGUS)

Токеномика на Bingus The Cat (BINGUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bingus The Cat (BINGUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BINGUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BINGUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BINGUS, разгледайте цената в реално време на токените BINGUS!

