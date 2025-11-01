Информация за цената за BINANTS (BINANTS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00008201 $ 0.00008201 $ 0.00008201 24-часов нисък $ 0.00008586 $ 0.00008586 $ 0.00008586 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00008201$ 0.00008201 $ 0.00008201 24-часов висок $ 0.00008586$ 0.00008586 $ 0.00008586 Рекорд за всички времена $ 0.00034659$ 0.00034659 $ 0.00034659 Най-ниска цена $ 0.00008201$ 0.00008201 $ 0.00008201 Промяна на цената (1ч) +0.59% Промяна на цената (1д) +3.00% Промяна на цената (7д) -7.37% Промяна на цената (7д) -7.37%

Цената в реално време за BINANTS (BINANTS) е$0.00008447. През последните 24 часа BINANTS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008201 до най-висока стойност $ 0.00008586, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BINANTS е $ 0.00034659, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008201.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BINANTS има промяна от +0.59% за последния час, +3.00% за 24 часа и -7.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BINANTS (BINANTS)

Пазарна капитализация $ 84.54K$ 84.54K $ 84.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 84.54K$ 84.54K $ 84.54K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BINANTS е $ 84.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BINANTS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 84.54K.