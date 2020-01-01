Токеномика на Binance Staked SOL (BNSOL) Открийте ключова информация за Binance Staked SOL (BNSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Официален уебсайт: https://www.binance.com/en/solana-staking Купете BNSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за Binance Staked SOL (BNSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Binance Staked SOL (BNSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Общо предлагане: $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M Циркулиращо предлагане: $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Рекорд за всички времена: $ 297.96 $ 297.96 $ 297.96 Най-ниска стойност за целия период: $ 100.21 $ 100.21 $ 100.21 Текуща цена: $ 187.42 $ 187.42 $ 187.42 Научете повече за цената на Binance Staked SOL (BNSOL)

Токеномика на Binance Staked SOL (BNSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Binance Staked SOL (BNSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNSOL, разгледайте цената в реално време на токените BNSOL!

