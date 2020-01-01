Токеномика на Bill the Bear (BILL) Открийте ключова информация за Bill the Bear (BILL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bill the Bear (BILL) MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet. HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life! HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month. Официален уебсайт: https://www.billthebear.com/ Купете BILL сега!

Токеномика и анализ на цената за Bill the Bear (BILL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bill the Bear (BILL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.50K $ 30.50K $ 30.50K Общо предлагане: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B Циркулиращо предлагане: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.50K $ 30.50K $ 30.50K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bill the Bear (BILL)

Токеномика на Bill the Bear (BILL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bill the Bear (BILL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BILL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BILL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BILL, разгледайте цената в реално време на токените BILL!

Прогноза за цената за BILL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BILL? Нашата страница за прогноза за цената BILL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BILL сега!

