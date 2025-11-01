Информация за цената за Bikera (IMERA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002244 $ 0.00002244 $ 0.00002244 24-часов нисък $ 0.00002382 $ 0.00002382 $ 0.00002382 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002244$ 0.00002244 $ 0.00002244 24-часов висок $ 0.00002382$ 0.00002382 $ 0.00002382 Рекорд за всички времена $ 0.00012013$ 0.00012013 $ 0.00012013 Най-ниска цена $ 0.0000199$ 0.0000199 $ 0.0000199 Промяна на цената (1ч) -0.57% Промяна на цената (1д) +3.17% Промяна на цената (7д) +7.76% Промяна на цената (7д) +7.76%

Цената в реално време за Bikera (IMERA) е$0.00002317. През последните 24 часа IMERA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002244 до най-висока стойност $ 0.00002382, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IMERA е $ 0.00012013, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000199.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IMERA има промяна от -0.57% за последния час, +3.17% за 24 часа и +7.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bikera (IMERA)

Пазарна капитализация $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K Циркулиращо предлагане 999.81M 999.81M 999.81M Общо предлагане 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

Текущата пазарна капитализация на Bikera е $ 23.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IMERA е 999.81M, като общото предлагане е 999806438.486462. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.16K.