Информация за цената за Biggie (BIGGIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.26% Промяна на цената (1д) -0.59% Промяна на цената (7д) -12.99% Промяна на цената (7д) -12.99%

Цената в реално време за Biggie (BIGGIE) е--. През последните 24 часа BIGGIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BIGGIE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BIGGIE има промяна от +2.26% за последния час, -0.59% за 24 часа и -12.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Biggie (BIGGIE)

Пазарна капитализация $ 227.42K$ 227.42K $ 227.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 227.42K$ 227.42K $ 227.42K Циркулиращо предлагане 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Общо предлагане 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Текущата пазарна капитализация на Biggie е $ 227.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BIGGIE е 1,000.00T, като общото предлагане е 1.0e+15. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 227.42K.