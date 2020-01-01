Токеномика на BIG JIM (BIGJIM) Открийте ключова информация за BIG JIM (BIGJIM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BIG JIM (BIGJIM) BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It's designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact. Официален уебсайт: https://www.bigjim.io/

Токеномика и анализ на цената за BIG JIM (BIGJIM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BIG JIM (BIGJIM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.94K $ 8.94K $ 8.94K Общо предлагане: $ 988.56B $ 988.56B $ 988.56B Циркулиращо предлагане: $ 988.56B $ 988.56B $ 988.56B FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.94K $ 8.94K $ 8.94K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BIG JIM (BIGJIM)

Токеномика на BIG JIM (BIGJIM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BIG JIM (BIGJIM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIGJIM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIGJIM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIGJIM, разгледайте цената в реално време на токените BIGJIM!

