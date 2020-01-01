Токеномика на Big Dog Fink (BINK) Открийте ключова информация за Big Dog Fink (BINK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Big Dog Fink (BINK) In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Официален уебсайт: https://bigdogfink.com/ Купете BINK сега!

Токеномика и анализ на цената за Big Dog Fink (BINK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Big Dog Fink (BINK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.05M $ 37.05M $ 37.05M Общо предлагане: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Циркулиращо предлагане: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.05M $ 37.05M $ 37.05M Рекорд за всички времена: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00024881 $ 0.00024881 $ 0.00024881 Научете повече за цената на Big Dog Fink (BINK)

Токеномика на Big Dog Fink (BINK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Big Dog Fink (BINK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BINK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BINK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BINK, разгледайте цената в реално време на токените BINK!

Прогноза за цената за BINK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BINK? Нашата страница за прогноза за цената BINK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BINK сега!

