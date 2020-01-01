Токеномика на Big Cheungus ($CHEUNGUS) Открийте ключова информация за Big Cheungus ($CHEUNGUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Big Cheungus ($CHEUNGUS) Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space. Официален уебсайт: https://www.bigcheungus.energy Купете $CHEUNGUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Big Cheungus ($CHEUNGUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Big Cheungus ($CHEUNGUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.99K $ 17.99K $ 17.99K Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.99K $ 17.99K $ 17.99K Рекорд за всички времена: $ 0.01409695 $ 0.01409695 $ 0.01409695 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Big Cheungus ($CHEUNGUS)

Токеномика на Big Cheungus ($CHEUNGUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Big Cheungus ($CHEUNGUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $CHEUNGUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $CHEUNGUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $CHEUNGUS, разгледайте цената в реално време на токените $CHEUNGUS!

Прогноза за цената за $CHEUNGUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме $CHEUNGUS? Нашата страница за прогноза за цената $CHEUNGUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $CHEUNGUS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!