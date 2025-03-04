Токеномика на Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Открийте ключова информация за Big Bear Bald Eagle (EAGLE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Big Bear Bald Eagle (EAGLE) It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025 Официален уебсайт: https://www.bigbeareagle.com Купете EAGLE сега!

Токеномика и анализ на цената за Big Bear Bald Eagle (EAGLE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Big Bear Bald Eagle (EAGLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Общо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Циркулиращо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Рекорд за всички времена: $ 0.00169857 $ 0.00169857 $ 0.00169857 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

Токеномика на Big Bear Bald Eagle (EAGLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Big Bear Bald Eagle (EAGLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EAGLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EAGLE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EAGLE, разгледайте цената в реално време на токените EAGLE!

Прогноза за цената за EAGLE Искате ли да знаете какъв път може да поеме EAGLE? Нашата страница за прогноза за цената EAGLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EAGLE сега!

