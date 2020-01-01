Токеномика на Big Balls (BALLS) Открийте ключова информация за Big Balls (BALLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Big Balls (BALLS) Edward Coristine, a 19-year-old techie, secured a role at Elon Musk’s DOGE initiative, gaining access to U.S. government systems despite security concerns. Musk personally voted for Coristine—who went by the online moniker "Big Balls"—and even mentioned it on Twitter. Now it’s time to step up, grab your balls, and send $BALLS to the moon. Don’t miss out—only the biggest bags make it. Big Balls to the Rescue! Официален уебсайт: https://deptofbigballs.xyz Купете BALLS сега!

Токеномика и анализ на цената за Big Balls (BALLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Big Balls (BALLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.17K $ 27.17K $ 27.17K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.17K $ 27.17K $ 27.17K Рекорд за всички времена: $ 0.00094539 $ 0.00094539 $ 0.00094539 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001235 $ 0.00001235 $ 0.00001235 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Big Balls (BALLS)

Токеномика на Big Balls (BALLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Big Balls (BALLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BALLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BALLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BALLS, разгледайте цената в реално време на токените BALLS!

