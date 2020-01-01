Токеномика на Big Balls Birds (BALLS) Открийте ключова информация за Big Balls Birds (BALLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Big Balls Birds (BALLS) BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Официален уебсайт: https://bigballsbirds.fun/ Купете BALLS сега!

Токеномика и анализ на цената за Big Balls Birds (BALLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Big Balls Birds (BALLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.60K $ 30.60K $ 30.60K Общо предлагане: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Циркулиращо предлагане: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.60K $ 30.60K $ 30.60K Рекорд за всички времена: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00030629 $ 0.00030629 $ 0.00030629 Научете повече за цената на Big Balls Birds (BALLS)

Токеномика на Big Balls Birds (BALLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Big Balls Birds (BALLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BALLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BALLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BALLS, разгледайте цената в реално време на токените BALLS!

Прогноза за цената за BALLS Искате ли да знаете какъв път може да поеме BALLS? Нашата страница за прогноза за цената BALLS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BALLS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!