Токеномика на Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Открийте ключова информация за Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. Официален уебсайт: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA Бяла книга: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta Купете VMANTA сега!

Токеномика и анализ на цената за Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Общо предлагане: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Циркулиращо предлагане: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Рекорд за всички времена: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.199506 $ 0.199506 $ 0.199506 Текуща цена: $ 0.305791 $ 0.305791 $ 0.305791 Научете повече за цената на Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

Токеномика на Bifrost Voucher MANTA (VMANTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой VMANTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой VMANTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на VMANTA, разгледайте цената в реално време на токените VMANTA!

Прогноза за цената за VMANTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме VMANTA? Нашата страница за прогноза за цената VMANTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените VMANTA сега!

