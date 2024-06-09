Токеномика на Biaoqing (BIAO) Открийте ключова информация за Biaoqing (BIAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Biaoqing (BIAO) Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new. Официален уебсайт: https://biaoqing.live/ Купете BIAO сега!

Токеномика и анализ на цената за Biaoqing (BIAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Biaoqing (BIAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 332.56K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 332.56K Рекорд за всички времена: $ 0.0515 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00033256 Научете повече за цената на Biaoqing (BIAO)

Токеномика на Biaoqing (BIAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Biaoqing (BIAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIAO, разгледайте цената в реално време на токените BIAO!

