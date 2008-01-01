Токеномика на Biao on BNBChain (BIAO) Открийте ключова информация за Biao on BNBChain (BIAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Biao on BNBChain (BIAO) WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Официален уебсайт: https://www.biaocoinbnb.com/ Купете BIAO сега!

Токеномика и анализ на цената за Biao on BNBChain (BIAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Biao on BNBChain (BIAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 110.33K $ 110.33K $ 110.33K Общо предлагане: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M Циркулиращо предлагане: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 110.33K $ 110.33K $ 110.33K Рекорд за всички времена: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00010687 $ 0.00010687 $ 0.00010687 Текуща цена: $ 0.00011616 $ 0.00011616 $ 0.00011616 Научете повече за цената на Biao on BNBChain (BIAO)

Токеномика на Biao on BNBChain (BIAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Biao on BNBChain (BIAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIAO, разгледайте цената в реално време на токените BIAO!

Прогноза за цената за BIAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIAO? Нашата страница за прогноза за цената BIAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BIAO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!