Токеномика на BHNetwork (BHAT) Открийте ключова информация за BHNetwork (BHAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BHNetwork (BHAT) What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad. Официален уебсайт: https://bh.network/ Купете BHAT сега!

Токеномика и анализ на цената за BHNetwork (BHAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BHNetwork (BHAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 153.94K $ 153.94K $ 153.94K Общо предлагане: $ 176.99M $ 176.99M $ 176.99M Циркулиращо предлагане: $ 176.99M $ 176.99M $ 176.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 153.94K $ 153.94K $ 153.94K Рекорд за всички времена: $ 0.662444 $ 0.662444 $ 0.662444 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00086976 $ 0.00086976 $ 0.00086976 Научете повече за цената на BHNetwork (BHAT)

Токеномика на BHNetwork (BHAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BHNetwork (BHAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BHAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BHAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BHAT, разгледайте цената в реално време на токените BHAT!

Прогноза за цената за BHAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BHAT? Нашата страница за прогноза за цената BHAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BHAT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!