Информация за цената за BFUSD (BFUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.999131 $ 0.999131 $ 0.999131 24-часов нисък $ 0.999881 $ 0.999881 $ 0.999881 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.999131$ 0.999131 $ 0.999131 24-часов висок $ 0.999881$ 0.999881 $ 0.999881 Рекорд за всички времена $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Най-ниска цена $ 0.997772$ 0.997772 $ 0.997772 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -0.05% Промяна на цената (7д) -0.07% Промяна на цената (7д) -0.07%

Цената в реално време за BFUSD (BFUSD) е$0.999216. През последните 24 часа BFUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.999131 до най-висока стойност $ 0.999881, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BFUSD е $ 1.007, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.997772.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BFUSD има промяна от -0.00% за последния час, -0.05% за 24 часа и -0.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BFUSD (BFUSD)

Пазарна капитализация $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Циркулиращо предлагане 1.32B 1.32B 1.32B Общо предлагане 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BFUSD е $ 1.32B, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BFUSD е 1.32B, като общото предлагане е 1320000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.32B.