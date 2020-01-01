Токеномика на BFG Token (BFG) Открийте ключова информация за BFG Token (BFG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BFG Token (BFG) BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Официален уебсайт: https://betfury.com Купете BFG сега!

Токеномика и анализ на цената за BFG Token (BFG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BFG Token (BFG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.18M $ 11.18M $ 11.18M Общо предлагане: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Циркулиращо предлагане: $ 712.93M $ 712.93M $ 712.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.97M $ 51.97M $ 51.97M Рекорд за всички времена: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Текуща цена: $ 0.01566759 $ 0.01566759 $ 0.01566759 Научете повече за цената на BFG Token (BFG)

Токеномика на BFG Token (BFG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BFG Token (BFG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BFG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BFG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BFG, разгледайте цената в реално време на токените BFG!

