Токеномика на BEZOGE on SOL (BEZOGE) Открийте ключова информация за BEZOGE on SOL (BEZOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BEZOGE on SOL (BEZOGE) This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement. Официален уебсайт: https://bezogeonsol.com/ Купете BEZOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за BEZOGE on SOL (BEZOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BEZOGE on SOL (BEZOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K Рекорд за всички времена: $ 0.00340002 $ 0.00340002 $ 0.00340002 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001491 $ 0.00001491 $ 0.00001491 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BEZOGE on SOL (BEZOGE)

Токеномика на BEZOGE on SOL (BEZOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BEZOGE on SOL (BEZOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEZOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEZOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEZOGE, разгледайте цената в реално време на токените BEZOGE!

Прогноза за цената за BEZOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEZOGE? Нашата страница за прогноза за цената BEZOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

